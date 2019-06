Mick Jagger torna in pista con i Rolling Stones. Dopo l'assenza (e lo spavento) per un'operazione al cuore che lo scorso aprile lo aveva costretto a interrompere il tour "No Filter” in programma negli Stati Uniti e in Canada con la band, ora il cantante 75enne è pronto per ritornare live negli stadi.

Tour ripreso da Chicago

La band ha ripreso infatti il tour da Chicago, in Illinois, proprio dove aveva sospeso la tournée a causa dei problemi di salute del suo frontman. Jagger era stato sottoposto ad un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca. Ma a poco più di un mese dall'operazione, il cantante aveva condiviso sui social un video in cui ballava in sala prove. Sul suo profilo Instagram, giovedì 20, ha condiviso una foto che lo vede sul palco dello stadio di Chicago, accompagnata dalla frase "Looking forward to seeing you all tomorrow!" (non vedo l'ora di vedervi tutti domani!).