Mara Maionchi è la veterana, le new entry sono Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel Romano dei Subsonica. La giuria di X Factor 13 ha iniziato le audizioni per trovare i nuovi talenti della musica italiana, partendo per un tour che porterà il gruppo in varie città a selezionare i 12 concorrenti del talent.

Mara: questo lavoro mi fa sempre un certo effetto

Mara Maionchi fa parte della giuria dal 2008 ma non ha ancora perso l’entusiasmo: “Mi fa ricordare quel mestiere che ho fatto per anni, con tempistiche diverse, ma per me ha sempre un certo fascino”. Lei è il punto di riferimento per i nuovi arrivati, come il rapper Sfera Ebbasta, il più giovane e più intimorito: “Ho paura di fare figuracce, ma mi sto trovando bene, Mara mi sta dando una grossa mano per capire quando qualcuno stona“.

Samuel: che energia questi ragazzi

Malika Ayane chiarisce subito che “non è una pausa dalla mia carriera, mi sembrava il momento giusto per condividere la mia esperienza con chi è agli inizi. In più voglio avere dei nuovi punti di vista da poter inserire nelle mie canzoni”. La ricerca di nuovi stimoli è anche l’obiettivo di Samuel dei Subsonica: “Dopo 25 anni di carriera ti rendi conto che a volte si perde voglia ed energia. Mi mancava stare vicino a dei ragazzi che salgono sul palco così importante per la prima volta con un’energia contagiosa e così tanta voglia".

Cattelan: come tornare a scuola e ritrovare i compagni

Dietro le quinte, a prendere le dichiarazioni a caldo dei talent, il conduttore Alessandro Cattelan, per l'ottavo anno alla guida del programma: “È come il rientro a scuola dopo le vacanze, ci sono i compagni nuovi e quelli di sempre. Ora poi partiremo per un giro d’Italia e sarà come essere sempre in gita”.