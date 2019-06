"Ora è tutto a posto", ma "mesi fa, durante una visita di controllo, mi è stata riscontrata una piccola anomalia che avrebbe potuto preannunciare un male più grande, di quelli con cui ci devi convivere tutta la vita purtroppo". Si racconta così, su Instagram, Fedez. Che sceglie di condividere con tutti le difficoltà degli ultimi mesi.

Il post su Instagram

Un lungo post quello del rapper (“scusate l’asciugata” scrive a fine messaggio per sdrammatizzare) attraverso il quale si ferma per raccontare e per riflettere e che, non a caso, sceglie di accompagnare con una foto della sua famiglia: la moglie Chiara Ferragni e il piccolo Leo. “Credetemi quando vi dico che i soldi non potranno mai essere la panacea di tutti i vostri mali”, scrive e aggiunge: “Il vero lusso nella vita è riuscire a ritagliarsi un mese intero da dedicare al proprio figlio”.

"Rincorrere Leo è un'altra storia"

Fedez non entra nei particolari, non si sofferma a raccontare quale sia stata l’anomalia alla quale fa riferimento, preferisce consegnare ai social una riflessione su ciò che veramente conta nella vita. “Ho rincorso i miei sogni, il successo e i soldi e mentirei se vi dicessi che non è stato bello. Ma rincorrere Lello è tutta un’altra storia! – scrive - Cercate qualcosa (o meglio qualcuno) da rincorrere che vi renda realmente felici e non sarà tempo sprecato”.