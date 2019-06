Con un post su Twitter, la popstar Justin Bieber ha lanciato una sfida a Tom Cruise, invitandolo ad un combattimento sul ring. "Voglio sfidare Tom Cruise a combattere nell'ottagono (il ring che si usa nelle arti marziali miste ndr.)”. Il cantante canadese ha proseguito nel suo tweet rivolto all’attore statunitense: "Tom se non accetti per paura non te lo potrai mai perdonare”. Poi Bieber ha taggato Dana White, presidente della Ultimate Fighting Championship, la principale organizzazione di arti marziali miste al mondo, chiedendogli se può organizzare l’incontro.

Tom Cruise non reagisce

Per ora l'attore non ha replicato alla provocazione. Ma intanto i fan delle due star si stanno interrogando su cosa sia successo e se ci sono conti in sospeso tra i due. Altri pensano si tratti solo di uno scherzo del cantante, che è un appassionato di MMA, all’attore noto per avere sempre rifiutato controfigure nelle scene d’azione, anche pericolose, dei suoi film.

La provocazione di McGregor

Qualcuno però ha preso subito la palla al balzo: il lottatore irlandese Conor McGregor è intervenuto a sua volta, rispondendo a Bieber: “Se Tom Cruise è abbastanza uomo da accettare la sfida, McGregor Sports and Entertainment ospiterà l'incontro. A Cruise spunterà la voglia di combattere, come fa nei suoi film? Non resta che aspettare per vedere cosa accadrà”.