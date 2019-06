Cinque episodi per raccontare una delle tragedie peggiori provocate dall’uomo. Dal 10 giugno arriva "Chernobyl", la miniserie prodotta da Sky e Hbo sull’esplosione della centrale nucleare nell'allora Unione Sovietica. Una storia che inizia il 26 aprile 1986 alle ore 1:23, quando divampa un incendio all’interno del reattore n.4 della centrale. La serie racconta l’accaduto attraverso gli errori e le bugie che causarono il disastro ma anche gli atti di coraggio di coloro che hanno perso la vita per arginare la catastrofe. Le puntate saranno trasmesse su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.

Serie celebrata in tutto il mondo

Scritta da Craig Mazin ("Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio") e diretta da Johan Renck ("Breaking Bad, Blackstar"), "Chernobyl" è stata molto apprezzata in tutti i Paesi in cui è già andata in onda: il The Guardian, ad esempio, l’ha definita "tanto agghiacciante quanto essenziale", mentre per Variety si candida a diventare "una delle più grandi serie di tutti i tempi". Nel cast ci sono Jared Harris, nei panni di Valery Legasov, lo scienziato sovietico scelto dal Cremlino per indagare sull'incidente ed Emily Watson che interpreta Ulana Khomyuk, la fisica nucleare sovietica impegnata a risolvere il mistero che ha portato al disastro. Tra i protagonisti anche Stellan Skarsgård nelle vesti di Boris Shcherbina, il capo della commissione governativa su Chernobyl istituita dal Cremlino nelle prime ore successive al disastro e Jessie Buckley che interpreta Lyudmilla Ignatenko, la giovane moglie di Vasily, un vigile del fuoco che non riuscirà a evitare l’esposizione alle radiazioni della centrale nucleare.

Le storie degli eroi

Più di chiunque altro, Lyudmilla è il vero volto della tragedia e affronterà un dolore inimmaginabile. Anche se sono molti i personaggi eroici che fanno la loro comparsa nella miniserie. Ulana Khomyuk, ad esempio, nei cinque episodi si batterà con tutta se stessa per far emergere la verità sull’incidente, pestando i piedi a chi cerca di seppellire un terribile segreto, fino a rischiare la libertà e a temere per la propria vita.