Louis C.K per la prima volta in Italia: il 15 luglio lo show a Milano

Louis C.K., uno dei più importanti comici degli Stati Uniti, arriverà in Italia con il suo spettacolo per un'unica data a Milano il 15 luglio al Teatro Nuovo, in piazza San Babila. L'artista si esibirà per la prima volta nel nostro Paese e i biglietti sono stati venduti sul sito Ticket One che già indica il sold out. A fine 2017, quando il caso Weinstein ha dato vita al movimento Me Too, lo showman era stato accusato di molestie da cinque donne.

La carriera e l'accusa di molestie

Autore di diversi speciali di stand up comedy e della serie televisiva "Louie", il comico, circa un anno fa, aveva annuciato di volersi ritirare dalla vita pubblica per un po' di tempo dopo aver ammesso di aver molestato alcune donne nel corso della sua carriera. Da qualche mese, Louis C.K è tornato sul palco negli Stati Uniti e in Europa e i suoi spettacoli, poco pubblicizzati, hanno già attirato alcune critiche: in molti ritengono che la sua pausa professionale dovesse durare di più.