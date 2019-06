La mini-serie diretta e prodotta da George Clooney sta per giungere al termine. Martedì 4 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno andranno in onda gli episodi 5 e 6, gli ultimi, di Catch-22. Serie originale Sky co-prodotta con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures, è tratta dal romanzo antimilitarista di Joseph Heler del 1961, dal titolo "Comma 22", e racconta di un gruppo di giovani aviatori che, durante la Seconda Guerra Mondiale, si trovano in Italia. Da domani Catch-22 sarà disponibile interamente su Sky On Demand, e in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.

'Comma-22'

Il protagonista della mini-serie è Christopher Abbott, che in Catch-22 interpreta il Capitano John Yossarian, soprannominato YoYo. Bombardiere della Usa Air Force, Yossarian sceglie di arruolarsi nell’aviazione sperando di evitare la guerra. La sua speranza è che il conflitto termini prima della fine del suo addestramento (durante il quale incontra il Tenente Scheisskopf, interpretato da George Clooney). Speranza che però risulterà vana con YoYo che finirà proprio nel vivo della battaglia. Eppure il protagonista fa di tutto per evitare di partire per il fronte: durante l’addestramento si dichiara pazzo, espediente che però non gli permette di essere esonerato. Incappa infatti nel paradossale 'Comma-22' (che dà il titolo al romanzo), che prevede che la pazzia sia motivo di esonero, peccato che nel momento in cui un soldato lo richiede dimostra di fatto la sua sanità mentale perché solo un pazzo vorrebbe continuare a volare nelle pericolosissime missioni della Seconda guerra mondiale.

Gli ultimi due episodi

Nel penultimo episodio, il quinto, dopo la tragica morte di Nately, Yossarian, afflitto dal dolore e dal senso di colpa per la perdita dell’amico, chiede a Milo (Daniel David Stewart) di essere portato a Roma per poter informare personalmente Clara della morte del suo promesso sposo. Nella Capitale, dove lo attendono ulteriori tristi scoperte, ritrova il Tenente Scheisskopf (George Clooney), che nel frattempo è diventato Generale e Responsabile delle Operazioni per tutto il Fronte Mediterraneo. La storia si chiude con il sesto episodio durante il quale Yossarian decide di andare incontro al proprio destino accettando di volare tutte le missioni che gli vengono affidate. Ma un'altra tragedia in volo lo spinge a compiere una scelta estrema: una personale protesta contro la guerra e la burocrazia militare che non può certamente passare inosservata.