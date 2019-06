“Sono felicissimo di essere qui in piazza Duomo per chiudere la settimana di Ondance. Per me è un grande regalo perché ho ballato qui undici anni fa ed è stata una delle emozioni più belle della mia vita. Riballare in questo luogo magico ha un significato speciale. Tutto questo vuol dire che il mio sogno si sta avverando, quello di avvicinare le persone alla danza”. E’ una serata speciale per Roberto Bolle (FOTO). E’ una serata speciale per Milano. Lì, nel cuore della città, centinaia di persone sono state travolte dalla danza e dalla musica. Bambini, donne, signore anziane e ragazzi. Tutti lì per vedere dal vivo l’étoile che rappresenta l’Italia nel mondo e lasciarsi trasportare dal ritmo. Quello stesso ritmo che in questa settimana piena di eventi ha invaso le strade della città tra street dance, tango, swing e danze storiche. “Mi è rimasta impressa la gioia e la felicità negli occhi delle persone. E’ il loro modo per dire grazie per quello che sto facendo per la danza e per l’immagine dell’Italia bella che porto nel mondo. Di tutto questo le persone mi ringraziano con il loro affetto. Durante l’incursione swing ho sentito tutto il loro calore e il loro affetto” sottolinea l’étoile a Sky Tg24.

Con Roberto Bolle sul palco Vecchioni e Mahmood

C’è tanta Milano in questo atto finale di Ondance. Una Milano che vibra sulle note di “Luci a San Siro”, uno dei momenti più commoventi dello spettacolo. Sul palco, accanto a Roberto Vecchioni, Roberto Bolle danza un passo a due con la prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano Nicoletta Manni. “Danzare con Roberto Vecchioni è una magia. Sono veramente felice di condividere con lui questo palcoscenico un pezzo puro della bella Milano qui nel cuore della città” ha confessato l’étoile. “La musica e la danza vivono insieme, nei corpi di tutti ma soprattutto di chi danza. Perché la musica entra dentro di noi e smuove non solo il corpo ma anche il cuore, i sentimenti, l’anima. Vogliamo che tutti ballino con noi magari non fisicamente ma dentro sì”.

Sul palco anche Mahmood. “Non ballo, ci provo, mi muovo. Sono nato e cresciuto qui. Ci sono stati tre anni del liceo in cui andavo a dare una mano a mio padre che aveva un bar qui vicino. Tutti i giorni passavo qui in piazza Duomo. Ora sono qui a cantare” racconta il vincitore di Sanremo a Sky Tg24. Poi, lancia un messaggio ai giovani: “Credete sempre in quello che fate. Io ho sempre voluto fare questo nella mia vita e oggi mi trovo qui a raccontarlo a tutta Milano. Spero che questo Milano sproni tante persone”.

Ondance atto secondo

In una serata conclusiva che ha visto la danza in tutte le sue espressioni invadere la città non potevano mancare street dance, swing, tango e anche il musical con Serena Rossi che si è esibita insieme con Roberto Bolle e i ragazzi che hanno partecipato al workshop di danza classica. “Credo nella bellezza, nell’arte, nella cultura e penso che Roberto sia un esempio di tutto questo. Disciplina, rigore, talento, professionalità, garbo, gentilezza. Rappresenta davvero quello che da grande io vorrei essere (scherza, ndr) e che vorrei fosse mio figlio. Un orgoglio per l’Italia” sottolinea l’attrice a Sky Tg24. Così, tra passi a due e coreografie danzate da Roberto Bolle con i primi ballerini della Scala Nicoletta Manni e Timofei Andrijashenko, e con la rima Solista del Royal Ballet di Londra Melissa Hamilton, tra la musica e le battute irresistibili di Geppi Cucciari, si spengono le luci sulla seconda edizione di Ondance.