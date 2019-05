Milioni di visualizzazioni per il video di una recita in cui un bambino canta “La Marcia Imperiale” di Star Wars al posto della celebre ninna nanna inglese “Twinkle Twinkle Little Star”. A condividere il filmato è stato anche Mark Hamill, il Luke Skywalker di Guerre Stellari, che ha ritwittato il contenuto postato da Erin Gibson: "A volte, quando ho bisogno di ridere, penso al momento in cui il figlio di mio cugino ha cantato la Marcia Imperiale al posto di Twinkle Twinkle Little Star”. Mark Hamill ha condiviso il video con i suoi oltre 3 milioni di follower.