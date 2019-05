Britney Spears litiga sui social coi fan e, per mettere tutti a tacere, pubblica una sua foto in bikini. Non scrive nessun testo, ma il messaggio è chiaro: sto bene, sono in forma e smettetela di dire che non gestisco da sola i miei account. Quesa è l'ultima polemica che ha per protagonista la (ex?) reginetta del pop, tornata al vecchio splendore dopo anni bui e qualche (anche recente) ricaduta.

Video su Instagram

La polemica su Instagram è iniziata qualche giorno fa. Britney, per rispondere agli attacchi, pubblica due video e li dedica a tutti "coloro che dubitano che gestisca il mio profilo personalmente". Nelle immagini, la popstar sfila e mostra alcuni dei suoi outfit preferiti. Peccato però, che viene immediatamente sommersa dalle critiche pungenti di chi sostiene che quegli abiti non le donino e, anzi, sottolineino il fatto che non sia proprio al top fisicamente.

Bikini

La Spears non ci sta e, in tutta risposta, si mostra in bikini con un fisico smagliante. La foto, che ha superato i 700 mila like, riesce nell'intento di zittire gli haters dell'artista.

Britney e la salute

La polemica social va inserita all'interno di un periodo piuttosto complesso per la popstar, finita sotto i riflettori per un suo presunto ricovero in un centro di igiene mentale ad aprile. I supporter si erano uniti sostenendo che la diva fosse tenuta in ostaggio dalla famiglia e che fossero stati gli stessi familiari a farla ricoverare in una clinica psichiatrica contro la sua volontà. Da qui la nascita dell'hashtag #FreeBritney. Recentemente, il suo manager Larry Rudolph ha addirittura sostenuto l'ipotesi che la cantante possa ritirarsi dalle scene. Gli ultimi post di Britney sembrano escludere questa idea.