Giambattista Valli e H&M annunciano una nuova collaborazione a Cannes, dove è in corso il Festival del cinema. La partnership tra lo stilista italiano con base a Parigi e la multinazionale svedese ha come testimonial, tra le altre, Kendall Jenner, Bianca Brandolini e Chiara Ferragni, che nella città francese al party di Amfar, ong impegnata nella lotta contro l’Aids, hanno indossato gli abiti creati da Valli per H&M.

A novembre 2019 la collezione completa

Un’anteprima della collezione, secondo quanto annunciato anche su Instagram da H&M sarà disponibile il 25 maggio “con un'edizione limitata di nove look, oltre ad alcuni accessori, in negozi selezionati e online”. Per la collezione completa VallixH&M bisognerà aspettare il 7 novembre 2019. “Abbiamo chiamato il progetto Project Love - ha detto Valli a Vogue - La cosa che più mi fa felice nella vita è rendere felici gli altri. Ed è fantastico poterlo fare per un numero più grande di Valli girls e Valli boys”.