Cannes 2019, programma e ospiti di domenica 19 maggio

La Croisette è in trepidante attesa di Alain Delon . L'attore, che durante il Festival di Cannes 2019 riceverà il premio alla carriera , incontrerà il pubblico alle 11 presso il Bunuel Theatre. Inoltre, sarà presentato il nuovo film di Terrence Malick, "A Hidden Life", in concorso per la Palma D'Oro.

Film in concorso

Terrence Malick porta sulla Croisette il suo nuovo film "A Hidden Life", la storia di Franz Jägerstätter, un agricoltore che ha rifiutato di combattere per i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Domenica 19 maggio tra i film in concorso nella sezione principale di Cannes 2019 , sarà presentato "Portrait de la Jeune Fille en Feu" di Céline Sciamma, terza donna in gara per la Palma D'Oro. La storia è incentrata sulla pittrice Marianne che deve fare un ritratto di Héloïse, una giovane donna appena uscita da un convento. Le due impareranno a conoscersi attraverso la pittura. Appuntamento alle ore 16 al Grand Théatre Lumiere. Tra i film in concorso sarà possibile rivedere "La Gomera" di Corneliu Porumboiu (ore 8:30, Grand Théatre Lumière; ore 21:45, Soixantième Theatre), "The Wild Goose Lake" di Diao Yinan (ore 8:30, Soixantième Theatre; ore 13:15; Grand Théatre Lumière).

"Un Certain Regard"

Tra i debutti della sezione "Un Certain Regard", domenica 19 maggio sarà il giorno di Christophe Honore e del suo "Chambre 2012". Tutto inizia con la decisione di Marie di lasciare suo marito dopo 20 anni di matrimonio. Si trasferisce nella camera d'albergo 212, dove la raggiungono tutte le persone della sua vita, intenzionate a comunicarle i propri sentimenti sulla sua decisione. Appuntamento al Debussy Theatre alle ore 8:30 e alle 22:30. Tra i film in gara in questa sezione, sarà possibile rivedere "Liberté" di Albert Serra (ore 10:30, Debussy Theatre), "Port Authority" di Danielle Lessovitz (ore 14:15, Soixantième Theatre) e "Jeanne" di Bruno Dumont (ore 16:30, Soixantième Theatre).

Le altre sezioni

Domenica 19 maggio sarà anche la giornata del debutto del biopic fuori concorso "Diego Maradona". A raccontare la vita del celebre calciatore sarà la macchina da presa di Asif Kapadia, che ha messo insieme i momenti più significativi di 500 ore di girato inedito, appartenente all'archivio personale della star argentina. Appuntamento alle 23 al Grand Théatre Lumière. Tra i film fuori concorso, sarà possibile rivedere "Les Plus Belle Années d'Une Vie" (ore 11, Grand Théatre Lumière). La sezione Cannes Classics omaggia Valerio Zurlini, con la proiezione del suo "La prima notte di quiete" (ore 16:30, Bunuel Theatre). Verrà proiettato anche "Mr Klein" di Joseph Losey (ore 19:15, Debussy Theatre).