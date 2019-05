Cannes 2019, programma e ospiti del 16 maggio

Continua la programmazione del Festival di Cannes 2019. Durante la terza giornata della manifestazione saranno presentati per la prima volta altri due film in concorso per la sezione "Un certain regad", ma l'attenzione sarà tutta per "Sorry We Missed You", il nuovo lavoro in gara per la Palma d'Oro firmato da Ken Loach. Inoltre, alle 19 sarà proiettato il biopic dedicato a Elton John "Rocketman".

I film in gara

Per la terza giornata di Cannes 2019 c'è grande attesa per la proiezione, prevista in serata di "Sorry We Missed You", il nuovo lavoro di Ken Loach. Al centro della storia un padre di famiglia che, dopo anni di precarietà lavorativa, decide di mettersi in proprio. Ma i debiti lo bloccano. Il film verrà proiettato alle 22:15 al Grand Théȃtre Lumière. Il secondo film in gara durante la giornata del 16 maggio sarà "Atlantique" di Mati Diop (ore 16, Grand Théȃtre Lumière), il primo dei quattro film in gara diretti da donne. La regista senegalese è la prima donna di colore ad essere ammessa al concorso. Il film racconta la storia di una donna il cui compagno scompare misteriosamente in mare. Tra i film in concorso saranno nuovamente riproposti "Bacurau" di Mendoza Filho e Juliano Dornelles (ore 8:30, Grand Théȃtre Lumière; ore 16:00, Soixantième Theatre) e "Les Misérables" di Ladj LY (ore 9, Soixantième Theatre; ore 12, Grand Théȃtre Lumière).

Le sezioni collaterali

Per la sezione "Un Certain Regard" debutterà "Beanpole" di Kantermir Balagov, film russo che racconta di due donne che nella Leningrado del 1945 cercano di ricostruire la loro vita (ore 8:30, Debussy Theatre; ore 19.15, Debussy Theatre). Sarà presentato anche "Les Hirondelles De Kaboul" di Eléa Gobbe Mevellec e Zabou Breitman, una storia d'amore nata nella capitale afghana dopo la distruzione del 1998 (ore 11:30 Debussy Theatre; ore 14, Debussy Theatre). Sarà riproposta anche la proiezione di "Bull" di Annie Silverstein (ore 14, Bazin Theatre) e di "La Femme de mon Frère" di Monia Chokri (ore 19, Bazin Theatre).

Il giorno di "Rocketman"

Presentato fuori concorso e in anteprima mondiale, la Croisette si prepara ad accogliere "Rocketman", il film sulla vita di Elton John. Grande attesa anche per la presenza del cantautore che ha annunciato la sua presenza durante la proiezione in programma per giovedì 16 maggio. Il film ripercorrerà le tappe della rivoluzionaria carriera di Elton John, raccontata dalla regia di Dexter Fletcher. Il regista inglese conosce bene l'ambiente del biopic, dato che ha lavorato anche per "Bohemian Rhapsody" e "Eddie the Eagle - Il coraggio della follia". Nel cast di "Rocketman" ci sono anche Jamie Bell, Richard Madden e Bryce Dallas Howard.