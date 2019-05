"Catch-22", le anticipazioni della serie tv con George Clooney

Una serie originale Sky, basata su un grande classico della letteratura americana, diretta da George Clooney, ambientata e girata in Italia: è "Catch-22", la storia di un gruppo di giovani aviatori statunitensi durante la Seconda Guerra Mondiale che terrà compagnia agli spettatori di Sky Atlantic e Sky Cinema Uno a partire dal 21 maggio. Ecco la trama, i personaggi e gli interpreti di una grande co-produzione internazionale.

Come vedere "Catch-22"

I sei episodi di "Catch-22" andranno in onda in prima tv esclusiva dal 21 maggio ogni martedì alle 21.15 su Sky Atlantic e su Sky Cinema Uno. Verranno trasmesse due puntate a sera, disponibili anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. La serie integrale si può vedere anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su Now Tv. LE IMAGINI DELLA PREMIÈRE

La trama della serie

"Catch-22" è una storia di guerra molto particolare, basata sull’omonimo romanzo antimilitarista di Joseph Heller del 1961, edito in Italia da Bompiani con il titolo "Comma 22". La serie segue le avventure di uno squadrone di giovani aviatori dell’esercito degli Stati Uniti, di stanza in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Al centro della storia c’è il Capitano John Yossarian (detto YoYo), un bombardiere dell'Air Force che per evitare la guerra aveva scelto di arruolarsi in aviazione, sperando che il conflitto sarebbe durato meno del suo addestramento. Yossarian è un anti-eroe ribelle e iconico, che si sforza di mantenere il suo equilibrio mentale, lottando contro il sistema militare. Ritrovatosi suo malgrado a combattere in Europa, si dichiara pazzo per essere esentato dalle missioni di volo, finendo per incappare nel paradossale "comma-22", che stabilisce che chi è pazzo può chiedere di essere esonerato, ma nel momento stesso in cui lo richiede dimostra di essere sano di mente, perché solo un pazzo vorrebbe continuare a volare in quelle missioni. La fiction è ambientata nell’Italia degli anni '40, uno dei fronti della Seconda Guerra Mondiale. Alla follia della guerra si affianca quella, a tratti esilarante, della macchina burocratica, in una storia senza tempo che è anche un grido d’angoscia contro un mondo impazzito in cui il cinismo arriva a essere perfino commovente. IL TRAILER DI "CATCH-22"



Un cast di fama mondiale

John Yossarian è interpretato dall'attore Christopher Abbott, già protagonista delle serie "Girls" e "The Sinner". A frustrare le sue speranze c'è il colonnello Cathcart (Kyle Chandler, noto per "Manchester by the Sea", "Argo" e "Friday Night Lights"), l’ufficiale in carica dello squadrone di Yossarian, che prova continuamente a impressionare i suoi superiori proponendo i suoi uomini come volontari per le missioni più pericolose. Il tenente Scheisskopf, interpretato da George Clooney, è ambizioso, privo di senso dell’umorismo, rabbioso, sadico e ossessionato dalle parate e dalla vittoria nei tornei militari. Alla scuola per cadetti rendeva un inferno le vite dei soldati e Yossarian se lo ritroverà davanti anche in Italia. Nei panni del maggiore De Coverley, un eccentrico militare che passa il suo tempo a lanciare ferri di cavallo, ascoltare jazz sul fonografo e prepararsi Martini, recita Hugh Laurie, celebre soprattutto per la serie tv "Dr. House - Medical Division". Grant Heslov ("ll Re Scorpione", "Good Night and Good Luck") interpreta invece il dottor Daneeka, medico della base militare. Fra gli attori di "Catch-22" c'è anche un italiano: è Giancarlo Giannini nel ruolo di Marcello, un pacifista con idee rivoluzionarie proprietario di un bordello nella Roma appena liberata dagli Alleati. Completano il cast della serie Daniel David Stewart, Austin Stowell, Graham Patrick Martin, Pico Alexander, Jon Rudnitsky, Gerran Howell, Rafi Gavron, Kevin J. O’Connor, Lewis Pullman, Jay Paulson, Julie Ann Emery, Tessa Ferrer, Valentina Bellè e Viola Pizzetti. I PERSONAGGI DI "CATCH-22"

George Clooney alla regia

"Catch-22" è una serie originale Sky co-prodotta con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures. È diretta da George Clooney e Grant Heslov, già vincitori del premio Oscar con "Argo", miglior film nel 2013 per l'Academy. Nello specifico, la regia è di George Clooney per gli episodi 4 e 6, Grant Heslov (ep. 1 e 3) e Ellen Kuras (ep. 2 e 5). La sceneggiatura, ispirata al romanzo "Catch-22" di Joseph Heller, è firmata da Luke Davies, nominato all’Oscar e vincitore del premio Bafta per "Lion - La strada verso casa", e David Michôd, vincitore del Premio della Giuria al Sundance Film Festival con "Animal Kingdom". I due sono anche produttori esecutivi insieme a Richard Brown e Steve Golin. Le riprese della serie sono state effettuate quasi interamente in Italia, fra Sardegna e Lazio.