Va in onda su Sky Atlantic alle 21.15 di oggi, lunedì 13 maggio, il quarto episodio in prima tv in italiano dell’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade. Una puntata di 78 minuti particolarmente attesa e trasmessa, in lingua originale e con sottotitoli in italiano, alle 3 della notte tra domenica 5 e lunedì 6 maggio, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti. E proprio in lingua originale verrà trasmessa, sempre su Sky Atlantic, alle 22.30, la replica del quinto episodio, andato in onda in prima tv la scorsa notte alle 3. (LA VERSIONE ORIGINALE BATTE QUELLA DOPPIATA - I VIP FAN DELLA SERIE - LA SIGLA SUONATA DA 16 CHITARRE DIVERSE)

Le puntate 3 e 5

Nell'episodio precedente, il numero 3 del Trono di Spade, Jon, Daenerys, Arya e tutti i loro compagni hanno affrontato la battaglia della Lunga Notte. Una puntata che è stata molto seguita e ha scatenato i fan che hanno condiviso sui social i loro giudizi (con un pizzico d’ironia) sull’episodio. Nella quinta puntata, che in italiano verrà trasmessa alle 21.15 del prossimo lunedì, si assisterà a un epico scontro tra Cersei e Daenerys.

L’ottava e ultima stagione

Quella trasmessa in queste settimane da Sky Atlantic è l'ottava e ultima stagione di Game of Thrones. Sta dunque per concludersi l'ultima parte della saga tv ideata da David Benioff e DB Weiss, ispirata da Cronache del ghiaccio e del fuoco di George RR Martin. Una stagione che vede sei episodi di durate variabili (54 minuti il primo; 58 il secondo; 82 minuti il terzo; 78 il quarto; 80 il quinto e il sesto). Anche in questi ultimi episodi, Il Trono di Spade si sta rivelando uno dei progetti televisivi di maggiore successo degli ultimi anni, uno show da record - 47 gli Emmy conquistati - che ha appassionato spettatori da tutto il mondo e numerosi vip. (I GUARDIANI DELLA NOTTE CON LE GUARDIE DELLA REGINA NELLA TORRE DI LONDRA)