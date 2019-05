Festa della Mamma: quando si festeggia nel mondo

Il 12 maggio è la festa della mamma (ecco perché si festeggia in questa data in Italia). Ma non tutti i Paesi del mondo festeggiano questa ricorrenza nello stesso giorno. Qui tutte le date per essere sempre in tempo per dire "Auguri, mamma!" alle diverse latitudini.

Stati Uniti

Tra i paesi pionieri nel trasformare questa festa, dalle origini pagane e con sviluppi religiosi, in un'occasione anche commerciale, vanno menzionati gli Stati Uniti. In Nord America la data coincide con quella italiana: infatti la festa della mamma viene celebrata nella seconda domenica di maggio. La prima ricorrenza si tenne il 10 maggio 1908 in West Virginia. A organizzarla, Anna Jarvis, che si batté per renderla una festività nazionale. La stessa data è seguita anche da molti altri Paesi nel mondo come Canada, Cile, Perù, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasile, Uruguay, Finlandia, Danimarca, Olanda, Germania, Svizzera, Austria, Grecia, Cipro, molti paesi dell'Africa centro-meridionale, Cina, India, Pakistan, Australia e Nuova Zelanda.

Regno Unito

Gli abitanti del Regno Unito celebrano il "Mothering Sunday" nella quarta domenica di Quaresima. Seguono questa tradizione anche alcune ex colonie britanniche come la Nigeria. Quest'anno si è tenuta il 31 marzo 2019. Tale pratica è strettamente legata alla tradizione cristiana, ma negli anni Cinquanta questa festa fu esaltata per sfruttarne anche le potenzialità commerciali.

Francia

La "Fête des Mères" (festa delle mamme) si celebra in Francia nell'ultima domenica di maggio, a meno che non coincida con la festività di Pentecoste. In quel caso la ricorrenza viene spostata alla prima domenica di giugno. Una legge del 1950 ha reso la celebrazione nazionale. Le origini della festa della mamma vengono fatte risalire al 1918, quando si omaggiavano le madri di famiglie molto numerose, simbolo dello sforzo necessario per incrementare la popolazione. Questa data è valida anche per alcune ex colonie francesi come Marocco, Algeria, Tunisia, Mali, Senegal, Niger, Camerun e Madagascar.

Spagna

Fino al 1965 il "Día de la Madre" era celebrato nel giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre. Ora la ricorrenza si festeggia nella prima domenica di maggio, mese dedicato alla Madonna, figura cardine della fede cattolica. Stessa data anche per la "Dia da Mãe" in Portogallo e in Ungheria, dove la tradizione è stata avviata dalla Croce Rossa giovanile nel 1925.

Medio Oriente

Molti Paesi arabi fanno coincidere la festa della mamma con l'equinozio di primavera, a marzo. Questa data è adottata da Egitto, Iraq, Giordania, Libia, Libano, Qatar e Siria. L'istituzione di questa festa risale al 1956, in Egitto, ad opera del giornalista Mustafa Amin.

Israele

La festa della mamma in Israele viene leggermente "modificata" e trasformata nel giorno della famiglia. Lo scopo è infatti celebrare il mutuo amore tra tutti i componenti del nucleo familiare. La data corrisponde con Shevat 30, periodo che può variare e abbracciare i giorni tra il 30 gennaio e il primo marzo. La nascita di questa festività coincide con la giornata in ricordo della morte di Henrietta Szold, avvenuta il 13 febbraio 1945. L'organizzazione della donna, Youth Aliyah, salvò molti bambini ebrei dall'eccidio nazista.

Russia

In Russia si fa coincidere questa ricorrenza con il Women's Day, la festa della donna. In questo modo le persone possono celebrare non solo le madri, ma tutte le donne amate, che fanno parte della loro vita. Alcuni paesi dell'ex blocco comunista come la Bielorussia, la Romania e la Serbia hanno conservato questa data. Anche l'Ucraina ha mantenuto questa tradizione, ma chi ancora contesta il regime sovietico sceglie di celebrare la festa della mamma nella seconda domenica di maggio.