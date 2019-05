Da acerrimi nemici a ospiti sorridenti alla scrivania di Alessandro Cattelan. Salvatore Esposito e Arturo Muselli, interpreti rispettivamente di Genny Savastano e Enzo “Sangue Blu” nella quarta stagione di "Gomorra-La serie", saranno i super ospiti della puntata di "E poi c'è Cattelan" (EPCC) di stasera giovedì 2 maggio. Il quarto appuntamento con il programma andrà in onda alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, canale 455 del digitale terrestre).

Torte in faccia e curiosità sulla serie

In attesa del finale della quarta stagione di "Gomorra", Alessandro Cattelan dialogherà con Esposito e Muselli sull'epilogo della serie (senza fare spoiler). La trasmissione si occuperà del backstage delle nuove puntate, dei rapporti tra gli attori del cast, delle gaffe e delle situazioni curiose verificatesi. Spazio anche per una sfida a tema "gomorrese", in cui Alessandro testerà la conoscenza dei due ospiti dei più improbabili soprannomi dei personaggi secondari della serie. E poi, una sfida a torte in faccia che coinvolgerà sia il presentatore che gli ospiti.

L'ospite a sopresa

La quarta puntata di EPCC vedrà in studio anche un terzo ospite a sorpresa. Alessandro Cattelan lo intervisterà su vita e carriera. Amato, rispettato e tenuto in altissima considerazione, non solo sul lavoro ma anche sui social network, l'ospite giocherà col conduttore a "Guess my hater", una specie di "Indovina chi?" sui commenti velenosi ricevuti online dai due protagonisti. Gli sfidanti dovranno indovinare a chi sono dirette le sferzanti parole.