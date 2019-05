La performance di Madonna col cantante colombiano Maluma, il trionfo di Drake, l'affermazione di Cardi B tra le donne e il premio alla carriera per Mariah Carey. Sono i momenti salienti dei Billboard Music Awards 2019, i riconoscimenti assegnati secondo le vendite e le classifiche annuali pubblicate dalla popolare rivista.

L’esibizione di Madonna con Maluma

A Las Vegas, Madonna pare non aver deluso le attese. L’artista, 61 anni, si è esibita col giovane collega sudamericano, 25 anni, sulle note di Medellin, nuovo singolo che fa parte dell’album “Madame X”, ultimo lavoro dell’icona del pop.

Il trionfo di Drake e i 4 premi di Cardi B

Per quanto riguarda i premi, Drake è stato il protagonista assoluto della serata di Las Vegas, battendo ogni record e portando a casa 12 riconoscimenti, tra cui quello di miglior artista. Il rapper americano è così arrivato a quota 27 BMA e ha superato Taylor Swift (sua l’esibizione di apertura dello show) che ne ha 24. Tra le donne, in evidenza Cardi B che si è aggiudicata 4 premi. Poker anche per i Maroon 5. A Mariah Carey è andato l’Icon Award 2019, una sorta di premio alla carriera. Mariah Carey sul palco ha cantato un medley di alcuni suoi successi. Altre esibizioni rilevanti sono state quelle di Ariana Grande, vincitrice di due premi tra cui quello come miglior artista femminile, Bts e Jonas Brothers.

Il ringraziamento a un personaggio di Game of Thrones

Nel suo discorso di ringraziamento dopo la vittoria, Drake ha voluto fare una dedica alquanto particolare. Dopo aver citato colleghi, team e famiglia, infatti, il rapper ha aggiunto: "Hey, una menzione speciale per Arya Stark, per il lavoro che ha fatto la scorsa settimana". Il riferimento è al personaggio de "Il Trono di Spade" che nella terza puntata della serie ha giocato un ruolo fondamentale per la storia e che Drake, fan di GoT, ha voluto omaggiare. Ma non è l'unico collegamento tra i Billboard di quest'anno e la serie tv: Joe Jonas, l'ultimo dei tre fratelli Jonas, ha infatti approfittato della serata a Las Vegas per unirsi in matrimonio con la sua compagna, l'attrice Sophie Turner, Sansa ne "Il Trono di Spade".

