I Men in Black stanno tornando. In attesa dell’uscita del nuovo capitolo, in Italia dal 25 luglio (distribuito da Warner Bros. E prodotto da Sony Pictures), ecco in esclusiva in lingua italiana il secondo trailer del film con Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Liam Neeson.

I Men in Black hanno sempre protetto la terra dalle insidie dell’universo. In questa nuova avventura dovranno affrontare la più grande minaccia di sempre: una talpa all’interno dell’organizzazione.