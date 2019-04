Anche Katy Perry abbraccia la musica latina. La cantante statunitense ha unito le forze con la star del reggaeton Daddy Yankee, realizzando un remix di Con Calma, il brano del cantante portoricano uscito lo scorso gennaio e diventato in breve tempo una hit internazionale. La canzone è stata pubblicata oggi su tutte le piattaforme di streaming.

Il teaser di mercoledì

Per lanciare il brano, mercoledì scorso Katy Perry aveva pubblicato su Twitter un video teaser in cui si vede Daddy Yankee ballare sulle note del pezzo, di cui si sente un estratto, in particolare la frase pronunciata dalla popstar ”Ciao, io llamo Katy" (ciao, mi chiamo Katy).

Le carriere di Katy Perry e Daddy Yankee

Katy Perry, pseudonimo di Katheryn Elizabeth Hudson, 34 anni, ha esordito nel mondo della musica nel 2001. Il successo è arrivato nel 2008 con i singoli I Kissed a Girl e Hot n Cold. A livello mondiale, l'artista ha venduto più di 100 milioni di copie tra singoli e album. Ha ricevuto tredici nomination ai Grammy Awards, ha vinto cinque MTV Video Music Awards, cinque Billboard Music Award, e detiene il record (che prima apparteneva a Michael Jackson) per il maggior numero di settimane consecutive nella Billboard Hot 100: tra maggio 2010 e settembre 2011 vi è rimasta per 69 settimane, con cinque singoli diversi. Daddy Yankee, al secolo Ramón Luis Ayala Rodríguez, è cantante, rapper, produttore cinematografico, conduttore radiofonico e imprenditore. Autore di hit come Dura, Gasolina, Shaky Shaky e Despacito, il prossimo 20 giugno si esibirà a Milano sul palco del Milano Latin Festival.