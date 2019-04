“Come voi potete fare o non fare foto, noi possiamo suonare oppure metterci in posa. Ok?”. Così Bob Dylan si è rivolto indispettito ai suoi spettatori, durante il concerto di martedì 16 aprile 2019 a Vienna. Il cantautore statunitense, che non ha mai apprezzato le fotografie dei fan durante le sue esibizioni, ha fermato la band che stava suonando la prima strofa di Blowin' in the wind - uno dei brani più famosi dell’immenso repertorio di Dylan -, ha fatto qualche passo sul palco inciampando malamente su una delle casse e poi se l’è presa con il pubblico, a suo dire più concentrato a scattare foto con gli smartphone che ad ascoltare la musica.

Concerto finito

Il rimprovero del menestrello di Duluth è stato accolto da un applauso della platea. L’umore di Dylan è rimasto però nero, tanto che, dopo aver eseguito una versione tagliata di It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry, ha terminato il concerto, lasciando la band sul palco a terminare lo show con una versione strumentale di Just Like Tom Thumb’s Blues.

Produttore di whiskey

Cantautore, scrittore, poeta, attore, ma anche pittore, scultore e conduttore radiofonico, Dylan, 77 anni, ha vinto il Premio Nobel per la letteratura nel 2016. Impegnato nel suo "Never Ending Tour”, lo scorso anno ha annunciato il lancio di una linea di whisky, la "Heaven's Door" dal chiaro rimando alla sua celebre canzone Knockin on Heaven's Door. L’impresa commerciale, alla quale partecipa l’imprenditore del settore Marc Bushala, ha dato vita a tre tipi di liquori, uno al segale dritto, un bourbon dritto e un doppia canna.