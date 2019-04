Elodie Di Patrizi e Mario Balotelli: è nata una nuova coppia?

Una nuova coppia che unisce un calciatore con una donna del mondo dello spettacolo. Sarebbe quella formata dall'attaccante dell'Olympique Marsiglia Mario Balotelli e dalla cantante Elodie Di Patrizi, che ha guadagnato la sua notorietà iniziale grazie alla partecipazione a talent show televisivi. Secondo quanto riporta “Oggi” i due si frequenterebbero ormai assiduamente.

Le indiscrezioni

Citando la testimonianza di persone che frequentano la coppia, “Oggi” parla di un rapporto che lega profondamente Balotelli e la Di Patrizi. Sarebbe stata la cantante a sedurre Supermario puntando anche sul suo fisico da ex modella.

Cantante ed ex modella lei, "bad boy" del calcio lui



Mario Balotelli non è nuovo a relazioni con showgirl o altre artiste dello spettacolo. Tra le sue compagne del passato ci sono state ad esempio Raffaella Fico e Fanny Neguesha. Ora invece sarebbe quindi legato ad Elodie Di Patrizi, classe 1990, nata da padre italiano e madre francese, che dopo una breve esperienza sulla passerelle della moda si è dedicata alla musica, usando come trampolino di lancio i talent televisivi. Mario Balotelli è invece il “bad boy” del calcio italiano, noto per il suo talento e per un temperamento non facilmente controllabile. Ora sembra aver trovato la serenità giusta per esprimere le sue potenzialità sportive in Francia, nelle file dell'Olympique Marsiglia.