Il mondo fantastico dei Blue Man Group in Italia per due date uniche

È contaminazione - tra arte, musica, percussioni, tecnologia d’avanguardia, design e registro comico – la parola chiave che domina lo spettacolo del trio Blue Man Group, in Italia per due uniche date, a Milano e Firenze. Presentato in esclusiva Italia da Show Bees, lo spettacolo degli “uomini blu” si caratterizza per l’ironia, la fantasia e i meccanismi di scambio reciproco tra performer e pubblico come autentica espressione artistica contemporanea.

Teatro, musica, arte del corpo al centro dello show

Gli elementi teatrali, insieme all’aspetto musicale e all’arte del corpo, sostituiscono il linguaggio verbale, traducendosi in un linguaggio universale comprensibile da tutti, privo di confini fisici, senza distinzione di razza e di età. Al centro dello show la joie de vivre, l’interazione tra persone dove ogni diversità è percepita e l’euforia, simboleggiata da esplosioni di colore attraverso il quale Blue Man Group inneggia alla gioia, cattura l’occhio di chi guarda, ne estrapola l’empatia e porta il pubblico a sentirsi parte dello spettacolo stesso. Il fantastico mondo di Blue Man Group è in continuo movimento, cambia velocemente e trasforma ogni scena in una sorpresa inaspettata.

Uno spettacolo visto da milioni di spettatori in tutto il mondo

Nato dalla mente di tre studenti americani (Matt Goldman, Phil Stanton e Chris Wink) nel fervore culturale della New York degli anni ’80, Blue Man Group, è cresciuto a dismisura trasformandosi in un collettivo di artisti e diventando un cult mondiale tanto da entrare a far parte, nel 2017, della famiglia del Cirque Du Soleil. Dal 1991, anno del suo debutto teatrale all’Astor Place Theatre, ad oggi, Blue Man Group ha collezionato milioni di spettatori, diventando uno tra gli spettacoli più visti al mondo.

Blue Man Group è in Italia per due uniche date: a Milano – Teatro degli Arcimboldi dal 19 al 24 marzo e a Firenze – Nelson Mandela Forum dal 28 al 31 marzo.