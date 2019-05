I Queen “vorrebbero campare per un annetto solo col reddito di cittadinanza. Ci riusciranno?” Se lo chiede la pagina Facebook de La Sora Cesira, pubblicando un video che, con la consueta ironia, reinterpreta uno dei più grandi successi del gruppo. Così “Radio Ga Ga” diventa ironicamente “Reddito Ah Ah”.

La parodia

“Quel tizio là che era in tv, con Lino Banfi, diceva che regalano degli euri tipo reddito”, canta Freddie Mercury all’inizio del video. “All’Inps son corso e pure al Caf, non c’è una mazza da compilare”, si lamenta poi nell’ironico doppiaggio della Sora Cesira. Il ritornello dei Queen – sulle note reinterpretate per l’occasione scorrono le immagini originali del video – si trasforma da una critica verso la musica vuota e commerciale, in una lamentela per i requisiti del reddito: “Mi fa fatica faticà. La fatica poco mi appa-ga”.