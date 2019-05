Carnevale, spopolano le maschere di Chiara Ferragni e Fedez

Il Carnevale non è solo affidato alle maschere storiche della ricorrenza e ai piatti tipici che accompagnano le sfilate in tutto il mondo. Ormai nelle scelte dei travestimenti entra sempre più prepotentemente l'attualità, dalla politica allo spettacolo. E nel 2019 tra i soggetti più gettonati da impersonare ci sono stati senza dubbio Chiara Ferragni e Fedez, come confermano le numerose testimonianze social che immortalano i tentativi di imitazione dei "Ferragnez", spesso in coppia e con tanto di bambolotto o bambino in carne ed ossa ad impersonare il figlio Leone.

Hashtag dedicati e particolari scelti con cura

I travestimenti immortalati su Instagram, in alcuni casi fatti da fans della coppia, in altri con un evidente intento canzonatorio, sono accomunati da alcuni elementi. Per travestirsi da Fedez gli elementi fondamentali sono un cappello indossato storto o una cuffia, le braccia tatuate e una canotta a volte abbinata a una camicia a scacchi. Gli elementi base per trasformarsi in Chiara Ferragni sono invece una lunga parrucca, un abito alla moda e in molti casi gli occhi che si illuminano di un azzurro lucente. Alcuni hashtag hanno poi accompagnato le foto diffuse sul web: tra questi l'immancabile #ferragnez.

Spazio anche per Leone

In alcuni casi il trasvetimento ha previsto soltanto la presenza di due persone che impersonavano Fedez a la Ferragni, ma più spesso il tutto era completato da un bambolotto che rappresentava il loro figlio Leone, sempre molto presente nelle uscite pubbliche della coppia