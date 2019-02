Lisa Sheridan, attrice nelle serie tv “CSI”, “Invasion” e “Halt and Catch Fire”, è morta all’età di 44 anni. Ne dà notizia la rivista americana People, che cita il manager della donna, Mitch Clem. Le cause della morte sono ancora ignote; si aspettano i risultati dell'autopsia ma chi la conosceva bene esclude l'ipotesi del suicidio. “Amavamo tutti Lisa e siamo devastati dalla perdita”, ha detto il manager. “È deceduta lunedì mattina nel suo appartamento di New Orleans. Aspettiamo i risultati dell’autopsia per sapere la causa”.

Il ricordo degli amici

“La famiglia ha confermato che non si tratta di suicidio. Chi afferma il contrario sostiene una ipotesi infondata al 100%" ha sottolineato Mitch Clem, che chiarisce che l'attrice è stata trovata senza vita lunedì nel suo appartamento di New Orleans. Diversi amici e colleghi di Sheridan hanno condiviso sui social post in cui ricordano l’attrice e le sue qualità. “È così raro trovare anime gentili come lei in questa industria, in questa città…in questo mondo”, ha scritto Donna D’Errico, attrice che nel 2015 ha condiviso con Sheridan il set di “Only God Can”. “Avevo parlato poco tempo fa con lei e sembrava tutto perfetto, sembrava felice”, ha aggiunto. Sui social, anche il saluto del regista Michael Dunaway: “Era bella e con un talento immenso, oltre a essere un’amica fantastica. Ma più di tutto, irradiava una energia e una vita incredibile. Anche nei momenti più bui”.

La carriera in tv e sul grande schermo

Dopo aver frequentato la Carnegie Mellon School of Drama di Pittsburgh, Sheridan ha iniziato la propria carriera come attrice di film e serie tv alla fine degli anni 90. Nel 2018, è stata nel cast del film “Strange Nature” e dei telefilm “FreakyLinks”, “Legacy”, “CSI”, “Diagnosis”, “Journeyman” e “The Mentalist”.