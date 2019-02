Gli Oscar 2019 saranno ricordati per l'alto numero di premi assegnati ad attori e professionisti del cinema neri, come Ruth Carter, la prima costumista afroamericana a ricevere l'ambitissima statuetta. Il riconoscimento le è stato assegnato per il suo lavoro in "Black Panther", primo film Marvel ad ottenere anche la candidatura a Miglior Film e a guadagnarsi tre statuette.

Il discorso di Ruth Carter

"Ce l'ho fatta - ha detto una volta sul palco, aggiungendo - Ci è voluto del tempo!". "Marvel può anche aver creato il primo supereroe di colore, ma attraverso i costumi, noi lo abbiamo trasformato in un re africano", ha continuato nel discorso, aggiungendo che è stato un onore creare questi costumi. Nel ringraziare l'Academy ha detto: "Grazie per aver onorato la regalità africana e il modo potente con cui le donne possono guardare e guidare sullo schermo". Ha ringraziato anche il regista di "Black Panther", Ryan Coogler, definendolo "una forza motrice". "Grazie per la tua fiducia e per aver capito il mio ruolo nel raccontare la storia afroamericana". Infine, ha ringraziato sua madre per averle insegnato le "persone e le loro storie. Sei una vera supereroina".

Gli inizi al fianco di Spike Lee e la carriera

"La mia carriera è stata costruita con passione per raccontare le storie che ci permettono di conoscersi meglio", ha detto nel suo discorso di ringraziamento. Carter ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema al fianco di Spike Lee, che ha ringraziato dal palco. Ha ottenuto la prima nomination proprio con i costumi realizzati per "Malcom X" nel 1992, diretto da Lee. Il regista afroamericano, premiato per "BlacKkKlansman", ha collaborato con Carter in dodici film: "School Daze", "Do the Right Thing", "Mo' Better Blues", "Jungle Fever", "Malcom X", "Crooklyn", "Clockers", "Summer of Sam", "Bamboozled", "Oldboy", "Da Sweet Blood of Jesus", "Chi-Raq". In totale questa è la terza nomination per Carter e il suo primo premio Oscar, ottenuto finalmente in questa edizione.