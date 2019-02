Dopo l'assegnazione delle tanto agognate statuette, i protagonisti degli Oscar si sono riversati negli after party che hanno animato la notte di Los Angeles. La festa più glamour si è tenuta in una struttura di vetro tra il Wallis Annenberg Center e il Beverly Hills City Hall ed è stata organizzata da Vanity Fair. Qui le celebrità che non hanno calcato il red carpet, tra cui attori, cantanti, influencer, modelle ma anche sportivi, hanno avuto modo di complimentarsi con i vincitori e di sfoggiare abiti da urlo. Gli after party sono considerati tra gli eventi collaterali più importanti della serata degli Oscar: coloro che vengono invitati, infatti, hanno la possibilità di sfruttare un'occasione unica per stringere contatti, per conquistare un ruolo in un nuovo film o per finire sulle copertine dei giornali per il look scelto per la serata.

Il rosso e il nero i colori della serata

All'evento di Vanity Fair hanno preso parte molti dei vincitori degli Oscar 2019, tra cui Lady Gaga e Spike Lee, ma anche alcuni degli 'sconfitti' illustri come Glenn Close (considerata alla vigilia la favorita per la statuetta per la miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in "The Wife"). Molte delle celebrità presenti alla festa hanno indossato il rosso, che in base anche alle tendenze delle ultime sfilate milanesi si appresta a diventare un colore molto in voga nella prossima stagione. Tra queste: Emilia Clark, Tracee Ellis Ross, Gabrielle Union, Anne Wojcicki, Elizabeth Banks e Chiara Ferragni. Come ogni festa che si rispetti non potevano mancare i vestiti neri che hanno trovato indossatrici d'eccezione in Jerry Hall, Anjelica Huston, Renée Zellweger, Ashlee Simpson, Diana Ross e Amy Poehler.

Kendall Jenner la più audace

Tra i vestiti più apprezzati c'è quello della top model Adriana Lima, che ha indossato un abito bianco candido firmato Ralph & Russo, che dallo spacco lasciava intravedere una giarrettiera di cristalli. Molto gradito anche il look di Miley Cyrus, che questa volta non ha esagerato. La neo sposa di Liam Hemsworth ha indossato, infatti, un elegante abito nero con un'immancabile scollatura. La star che, però, ha indubbiamente osato di più è stata la bellissima Kendall Jenner che per l'occasione ha scelto un abito dello stilista Rami Kadi che ha lasciato ben poco all'immaginazione. Tra gli uomini invece, quello più anticonvenzionale è stato l'attore statunitense di origini hawaiiane Jason Momoa che si è presentato con smoking rosa. Il Khal Drogo ne "Il Trono di Spade", ad un certo punto della serata, ha tolto la camicia ed è rimasto solo con la giacca.

Anche Fedez e la Ferragni alla festa

Alla festa di Vanity Fair ha partecipato anche Chiara Ferragni accompagnata dal marito Fedez. La nota fashion blogger ha sfoggiato un abito lungo rosso firmato Giambattista Valli, oltre a una scarpa aperta incastonata di brillanti del marchio che ha fondato. I due hanno immortalato sui social molti momenti della festa tra cui diversi selfie con grandi star, come John Legend e Marilyn Manson, e un simpatico fine serata. Finita la festa, infatti, la coppia è andata in un piccolo fast-food, incuriosendo i presenti a causa dell'abbigliamento molto elegante, non proprio consono al ristorante.

Gli sportivi

All'evento hanno preso parte anche diversi sportivi. Tra questi Kobe Bryant con la moglie Vanessa incinta del quarto figlio e la tennista Maria Sharapova, che ha indossato un elegante abito corto grigio-argento.

Dopo gli Oscar anche la serata di Elton John

In contemporanea con l'after party di Vanity Fair si è tenuto anche l'Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party, la serata organizzata ogni anno dal cantante britannico per finanziare la sua fondazione che si occupa di ricerca. All'evento, giunto alla 27esima edizione, hanno partecipato anche l'ex modella Heidi Klum e il fidanzato che hanno postato su Instagram un selfie con Elton John che, come al solito, ha sfoggiato un abbigliamento particolarmente eccentrico.