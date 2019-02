Due artisti provenienti da realtà musicali diverse si incontrano nel nuovo singolo “Angeli e Demoni” di Mondo Marcio. Il rapper, per il brano, ha ottenuto la collaborazione di Mina. La canzone è ora disponibile su tutte le piattaforme per l'ascolto di musica in streaming.

Stima reciproca dal 2014

Non è la prima volta che i due cantanti collaborano per un progetto musicale. Nel 2014 Mondo Marcio mandò a Mina la demo di un pezzo dove riprendeva una sua vecchia hit e l'artista ne rimase talmente entusiasta da chiedergli di realizzare un intero album miscelando le sue canzoni con il rap. Ne venne fuori “Nella bocca della tigre”, che raggiunse la quarta posizione in classifica.

In uscita l’album “Uomo”

Il nuovo singolo 'Angeli e Demoni' verrà inserito nell'album “Uomo!”, in uscita il prossimo 8 marzo. "Nell'era dove l'immagine patinata di Photoshop fa da padrona e dove il numero di like sotto alle nostre foto definisce il nostro stato sociale, 'Uomo!' è una celebrazione della natura umana - ha spiegato Mondo Marcio -, unica anche per i suoi difetti. In 'Uomo!' racconto anche la storia e la rivincita di un ragazzino che si è affacciato alla scena musicale quando aveva solo 16 anni e che ora ritorna con un album che meglio di qualsiasi altro racconta la maturazione da ragazzo, appunto, a uomo".