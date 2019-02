In Inghilterra c’è una nuova regina ed è Meghan Markle. Almeno secondo Beyoncé e Jay-Z. La coppia di star ha infatti vinto il premio per la migliore band internazionale con l'album "Everything is love" ai Brit Awards 2019 ma, non potendo andare a Londra per ritirare la statuetta, hanno pensato di mandare un video che ha subito fatto il giro del web: entrambi ringraziano per il riconoscimento e lo fanno in posa davanti a un ritratto della Duchessa del Sussex, opera di Tim O' Brein, in cui Meghan indossa una corona di diamanti e collane di perle, proprio come la Regina Elisabetta.

Il riferimento alla loro canzone

In realtà, nessuna provocazione: il ritratto è semplicemente un riferimento al video della loro canzone "Apeshit": una clip girata al Louvre e in cui Beyoncé e Jay-Z appaiono davanti a opere d'arte che ritraggono, come nel caso della Gioconda di Leonardo da Vinci, soggetti di pelle bianca. È stata la stessa star americana a spiegare poi su Instagram il gesto: "In onore del Black History Month (il mese della Storia nera che negli Usa è stato celebrato a febbraio), ci inchiniamo a una delle nostre "Monna Lisa nere", ha detto Beyoncé riferendosi chiaramente alle origini dell’ex attrice e adesso moglie del principe Harry. Infine, le due star hanno anche rivolto i loro auguri per la gravidanza alla duchessa del Sussex.