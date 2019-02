Il record resisteva dall'aprile 1964 e apparteneva ad alcuni tra i più grandi mostri sacri della musica mondiale: i Beatles. Come la band britannica, Ariana Grande ha conquistato i primi tre posti della Billboard Hot 100 di questa settimana. Le canzoni che le hanno permesso di conquistare l'intero podio della principale classifica musicale dell'industria discografica statunitense sono: "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" and "Thank U, Next".

Il record dei Beatles

La classifica, stilata dalla rivista specializzata Billboard, elenca i brani più popolari sulla base di vendite, passaggi radio e streaming, e viene pubblicata con una cadenza settimanale. Prima della 25enne star statunitense, solo i Beatles erano riusciti ad ottenere un risultato del genere, riuscendo ad andare addirittura oltre. La band di Liverpool, infatti, il 4 aprile 1964 si aggiudicò tutte e cinque le prime posizioni con brani che poi hanno fatto la storia della musica: "Can't Buy Me Love", "Twist and Shout", "She Loves You", "I Want to Hold your Hand" e "Please Please me".

Artista più ascoltata in streaming nel 2018

Il primo posto assoluto di questa settimana se lo è aggiudicato "7 rings", il nuovo singolo uscito lo scorso 18 gennaio. Nel videoclip del brano, la cantante beve champagne con le amiche in un'atmosfera segnata da luci soffuse e balli provocanti. Con questo record Ariana Grande fa un ulteriore passo verso la consacrazione definitiva nell'Olimpo della musica mondiale. Basti pensare che già lo scorso anno, secondo le classifiche Spotify del 2018, è stata l'artista femminile più ascoltata in streaming con 48 milioni di ascoltatori mensili.