Serena Rossi, proposta di matrimonio a sorpresa in diretta tv

Proposta di matrimonio a sorpresa per l’attrice Serena Rossi che, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha ricevuto dal fidanzato Davide Devenuto la grande conferma. Nel corso del programma però Serena Rossi, reduce dal successo del film tv "Io sono Mia", ha anche ricevuto in dono da Olivia Berté una delle chitarre della sorella e ha letto una lettera dedicata a Mia Martini: "Malgrado tutto Mia hai vinto tu. L'amore vince. Io ci credo".

La proposta di matrimonio

Durante l’intervista, dopo aver ripercorso le tappe più importanti della sua carriera e aver parlato della fiction dedicata a Mia Martini, oltre che della sua vita privata, l'attrice napoletana ha ricevuto una telefonata del compagno, l'attore di Un Posto al Sole Davide Devenuto, con cui Serena Rossi ha anche un bambino. Incalzato da Mara Venier, Devenuto si è detto pronto al matrimonio, e l'attrice ha chiesto incredula: "Ma davvero?". Devenuto ha confermato, spiegando di aver solo bisogno di "un annetto" per organizzare le nozze. A quel punto però è intervenuta la conduttrice, che ha proposto una data a più stretta scadenza, settembre 2019. «Questa domenica non me la scordo più», ha commentato poi l’attrice.