“Meghan Markle viene inseguita dappertutto e diffamata. È una donna incinta di 7 mesi ed è perseguitata e insultata nello stesso modo in cui lo fu Diana e la storia si ripete”. A pronunciare queste parole in difesa della duchessa di Sussex (FOTO) è l’amico George Clooney. L’attore, nel corso di un panel, come riportato da Who’s Australia, mentre stava promuovendo la sua nuova serie Catch-22, si è scagliato contro i media in difesa dell’ex attrice paragonando il trattamento che la moglie del principe Harry sta ricevendo dai giornalisti a quello della principessa Diana, morta nel 1997.

Clooney ricorda l’incidente di Lady Diana

George ha ricordato l’incidente in cui perse la vita Lady D per poi concludere: “Abbiamo visto come è andata a finire”. L’attore e la moglie Amal sarebbero intimi amici di Harry e Meghan e alcuni tabloid inglesi hanno scommesso su Clooney come futuro padrino del primo figlio della coppia reale, che nascerà in primavera. Ma l’attore ha smentito la notizia dicendo ironicamente che “ha già troppo da fare con i suoi due figli”.

Amici di Meghan Markle: “Le stanno facendo bullismo”

In difesa di Meghan Markle, qualche settimana fa, erano intervenuti anche alcuni amici della coppia che alla rivista People avevano rivelato di essere preoccupati per la salute della duchessa e del bambino in arrivo, proprio a causa dello stress al quale la donna è sottoposta dai media: “Sta sopportato bugie, menzogne ​​e bullismo globale”. E all’inizio della relazione con il principe Harry, nel 2016, era stato lo stesso fidanzato a criticare aspramente la stampa per le intromissioni nella sua vita privata e soprattutto in quella di Meghan.