Prima si sono abbracciate per un attimo sul palco dell’Ariston, infrangendo il regolamento del Festival di Sanremo (LO SPECIALE SANREMO) che proibisce ogni tipo di contatto tra gli artisti in gara e gli ospiti. Poi Patty Pravo e Ornella Vanoni si sono ritrovate dietro le quinte e lì si sono scambiate un bacio sulle labbra. Il video dell’affettuoso saluto tra le due icone della musica italiana, pubblicato su Instagram dalla stessa Vanoni, è diventato in breve tempo virale ed è stato ripreso e condiviso da moltissimi utenti.

Il video nel backstage

Le due cantanti, che vantano un’amicizia decennale, si sono salutate in un primo momento sul palco (IL RACCONTO DELLA TERZA SERATA). Vanoni, ospite del Festival e protagonista di un divertente siparietto con la presentatrice Virginia Raffaele, ha voluto a tutti costi abbracciare Patty Pravo, in gara in questa 69esima edizione insieme a Briga. Le due si sono quindi riviste nel backstage. Nel video pubblicato sui social si vede Patty Pravo in compagnia di Briga, con il giovane autore che le chiede: “Patty, non me la presenti?”, indicando Ornella Vanoni. Quest’ultima chiede: “E lui chi è?”. “È Briga, è un brigante”, la risposta ironica della cantante veneziana. Poi, il bacio.