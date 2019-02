A 50 anni dall'ultimo concerto dei Beatles sul tetto della Apple Records , spuntano due lettere del 1969 che preannunciavano la fine dei Fab Four. Le missive saranno messe in vendita da Moments In Time per un prezzo complessivo di 550.000 dollari.

Il ruolo del padre e il fratello di Linda McCartney

Le due lettere furono spedite da John Eastman e Lee Eastman a gennaio e ad aprile 1969. Gli autori dei documenti erano rispettivamente il padre e il fratello di Linda, che Paul McCartney aveva sposato a marzo 1969. Nella prima lettera i quattro membri dei Beatles e il capo della Apple Corps, Neil Aspinall, autorizzavano John Eastman a rappresentarli e ad agire per loro conto in tutte le trattative e i contratti in essere. Questa lettera verrà messa in vendita per 225.000 dollari.

La lettera della "rottura"

Il secondo documento, diventato famoso come "la lettera della rottura" vede John Lennon, George Harrison e Ringo Starr terminare la loro collaborazione con Lee Eastman per lavorare con il manager dei Rolling Stone, Allan Klein. Paul McCartney invece sarebbe rimasto a lavorare con la sua famigla. "Questa lettera è per informala del fatto che non è più autorizzato ad agire in nostro conto come avvocato o rappresentante legale dei The Beatles o di una delle società che i Beatles possiedono o controllano". Nella lettera, datata aprile 1969, si legge anche: "Riconosciamo che lei è autorizzato ad agire per conto di Paul McCartney, personalmente, e a questo proposito istruiremo i nostri rappresentanti per dare a lei la massima collaborazione". Questa lettera verrà messa in vendita per 325.000 dollari.