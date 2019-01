Tutti i concerti di febbraio 2019

Febbraio 2019 accende i riflettori su alcuni eventi musicali molto attesi. Da una parte ci sono i Massive Attack, che si esibiranno a Milano, dall'altra ci sarà il concerto di Cosmo, il ritorno di Benji&Fede, Emma e la romanticissima data di Eros Ramazzotti. Ecco tutti i concerti da non perdere a febbraio 2019.

Pop Rock internazionale

I Massive Attack si preparano a incantare Milano. I sacerdoti del trip hop tornano in Italia con un tour che celebra l'uscita dello storico disco "Mezzanine". Appuntamento al Mediolanum Forum di Assago il 6 febbraio. Il gruppo terrà due concerti già sold out al Palazzo Dello Sport di Roma (8/02) e alla Kioene Arena di Padova (9/02). Torna ad esibirsi Anggun: la suadente voce di "Snow on the Sahara" canterà all'Auditorium San Domenico di Foligno il 9 febbraio. Le Pussy Riot si esibiranno al Legend Clun di Milano il 13 febbraio e all'Estragon di Bologna il 15.

Il ritorno di Benji&Fede

Il 1° febbraio, dopo tre anni lontani dalle scene, tornano sul palco Benji&Fede. Il duo riparte con i live show dedicati al nuovo album "Siamo solo Noise Limited Edition". Primo appuntamento al Fabrique di Milano, per poi cantare al Gran Teatro Morato di Brescia (7/02), all'Estragon di Bologna (10/02), al Phenomenon di Fontaneto d'Agnona (NO, 12/02), al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO, 16/02), al Vox Club di Nonantola (MO, 17/02), al Gran Teatro Geox di Padova (24/02) e al TuscanyHall di Firenze (27/02).

Il Domino Tour di Malika Ayane

Malika Ayane torna ad esibirsi in occasione del suo Domino Tour. Il primo appuntamento per i fan è al Teatro Openjobmetis di Varese il 1° febbraio. Sarà poi la volta dello Smart Lab di Rovereto (2/02), del Teatro Auditorium Santa Chiara (3/02), del Teatro Nuovo Giovanni di Udine (4/02), del LattePiù Live e del Dis_Play Brixia, entrambi a Brescia (8 e 9/02), del Gran Teatro Geox di Padova (14/02), del New Age Clun di Roncade (15/02), del Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia (16/02), del Fuoriorario di Taneto di Gattatico (RE, 17/02).

L'"European reBoot 2018" dei Subsonica

Per presentare il loro nuovo album "8", i Subsonica lanciano il loro "European reBoot 2018", una serie di concerti che toccheranno i palchi delle maggiori città europee. Si inizia il 9 febbraio, in concomitanza con la finale di Sanremo, quando il gruppo si esibirà al Palaprometeo di Ancona. I Subsonica si esibiranno poi all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (11/02), Kioene Arena di Padova (12/02), RDS Stadium di Genova (16/02), Palalottomatica di Roma (21/02) e Nelson Mandela Forum di Firenze (23/02). Due doppi concerti in programma, a Torino e a Milano: i Subsonica accenderanno il PalaAlpitour il 14 e 15 febbraio, per poi replicare il doppio appuntamento al Mediolanum Forum di Assago il 18 e il 19 febbraio.

Le altre date del pop rock italiano

Emma è pronta a riprendere il suo "Essere Qui Tour". Dopo una pausa, riparte il live show della cantante salentina: sarà al Palaflorio di Bari il 5 febbraio, al Palacalafiore di Reggio Calabria il 16, al Palasele di Eboli il 18, al Modigliani Forum di Livorno il 20, al PalaPrometeo di Ancona il 22, all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 23, al Mediolanum Forum di Assago il 26, al PalaGeorge di Montichiari il 27. Concluderà la tournée al Palazzo dello Sport di Roma il 1° marzo. Cosmo canterà al Mediolanum Forum di Assago il 2 febbraio. Calcutta si esibirà al Pal'Art Hotel di Acireale il 9 febbraio. Prime due date del mini tour invernale della Dark Polo Gang: il 9 febbraio saranno al Fabrique di Milano e il 23 febbraio al Viper Theatre di Firenze. I Negramaro sono in tour con "Amore che Torni": recentemente hanno aggiunto una data al concerto sold out del 27 febbraio al Forum di Assago e si esibiranno anche il 28 febbraio nella stessa location. Eros Ramazzotti regalerà un San Valentino speciale ai suoi fan con un'unica data, prevista proprio il 14 febbraio, al Palabam di Mantova, prima della full immersion sul palco prevista a marzo.

Jazz

John Scofield si esibirà da solo sul palco dell'Auditorium Parco della Musica: appuntamento con il chitarrista l'11 febbraio a Roma. Il 9 febbraio i Quintorigo porteranno sul palco del Gran Teatro La Fenice di Venezia lo spettacolo "Quintorigo play Mingus". Paolo Conte sarà al Teatro Carlo Felice di Genova il 23 febbraio, mentre nello stesso giorno George Cables con il Victor Lewis 4et infiammerà l'Auditorium Le Fornaci di Terranuova Braccioli (Ar). Giovedì 28 febbraio primo appuntamento con il festival jazz Crossoroads al Teatro Fabrizio De André di Casalgrande (Re), dove si esibirà il Kristin Asbjornsen Trio con lo show "Traces of You".