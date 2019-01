Jeff Bridges è tornato a vestire i panni di Drugo, il suo iconico personaggio protagonista de “Il grande Lebowsky”, film cult dei fratelli Coen del 1998 (LE CURIOSITA' E LE CITAZIONI DEL FILM). L’attore californiano, appena premiato con il Golden Globes alla carriera, ha postato sul suo profilo Twitter un breve teaser di appena 15 secondi, accompagnato dalla frase “Can’t be living in the past, man. Stay tuned”. Insomma un messaggio a non rimanere nel passato. Nel video, sulle note di “The Man in Me” di Bob Dylan, si vede Bridges con l’ormai classico look di The Dude mentre sorride verso la camera. Poi appare la data del 3 febbraio 2019, quella in cui negli Usa si svolgerà il SuperBowl.

Spot o nuovo film?

L’evento sportivo è la più grande vetrina pubblicitaria del mercato americano. E l’indizio della data coincidente porta a pensare che Drugo sarà il protagonista di uno spot che andrà in onda proprio durante una delle pause della partita di football. Ma i fan sperano che possa trattarsi di qualcosa di più: magari l’annuncio del tanto atteso sequel o di un remake della pellicola. Lo stesso Bridges in passato si era detto favorevole a un ipotetico “The Big Lebowski 2”.