Cesare Cremonini omaggia i Queen su Instagram con “Love of my life”

Cesare Cremonini, con la chitarra tra le mani e davanti a un tramonto sul mare, ha voluto rendere omaggio ai Queen. Il cantautore bolognese ha infatti postato su Instagram un video in cui intona il brano "Love of my life".

Perché “Love of my life”

La scelta di “Love of my life” è spiegata nel lungo post che accompagna il video. Si tratta infatti, scrive Cremonini, della “prima canzone dei Queen che ho imparato all’inizio degli anni novanta. Era così passionale, così sospirata". Un'ammirazione che da questa canzone si estende a tutto il mondo che i Queen rappresentavano: "Gli amici a scuola ascoltavano solo i Nirvana. Io mi ero perso dietro e dentro a questa band che offriva champagne al pubblico durante i concerti. Per la gioia di tutti arrivavo a scuola con lo smalto nero e le piume di struzzo attorno al collo”.

Fonte d'ispirazione

Il brano e i Queen sarebbero stati fonte di ispirazione per la carriera di Cremonini: “Pochi mesi dopo, compiuti i 15 anni - afferma nel post - scrissi "Vorrei", la mia prima canzone". Il cantante emiliano ha poi voluto ricordare anche il leader della band, Freddie Mercury, attraverso una sua frase che ritiene emblematica: "Mercury disse con la voce suadente che usava nelle interviste: 'Non mi vergogno di cantare l’amore, ha così tante sfumature che possono essere raccontate...'".