“Nessuno stilista vuole creare un abito per me per la cerimonia di consegna dei Grammy Awards perché sono troppo grassa”. La denuncia arriva da Bebe Rexha, la popstar statunitense candidata a due premi del prestigioso riconoscimento musicale, nelle categorie “Miglior artista emergente” e “Best Country Duo / Group Performance”. La cantante, che ad agosto compirà 30 anni, si è sfogata con un video su Instagram, in cui dichiara di aver contattato diversi stilisti per l'abito da indossare durante la rassegna musicale che andrà in scena il prossimo 10 febbraio allo Staples Center di Los Angeles. Tutti però avrebbero rifiutato di lavorare per lei perché considerano "eccessiva" la sua taglia 44.

"Siamo belle in qualsiasi taglia"

“Spesso gli artisti si mettono d’accordo con gli stilisti per avere degli abiti fatti apposta per il red carpet – inizia così il video postato dalla popstar - Il mio team ha così cercato diversi stilisti e molti di questi si sono rifiutati di vestirmi perché sono troppo grossa. Letteralmente, troppo grossa. Se davvero le taglie 6/8 (cioè le nostre 42/44 italiane, ndr) sono troppo grosse, non so che dirvi, non voglio mettere i vostri fo….i vestiti”, ha attaccato Rexha. Nella didascalia la cantante si scusa per il linguaggio ma, dice, “mi dovevo togliere questo peso dal cuore. Che non vi piaccia il mio stile o la mia musica, è una cosa. Ma non potete dire che non vestirete qualcuno che non ha una taglia da modella. Dovete mettere le donne e le ragazze nelle condizioni di amare i propri corpi invece di farle sentire in difetto per la taglia che indossano. Siamo belle in qualsiasi taglia”, ha commentato.

Grande sostegno alla cantante

Il post su Instagram, che ha avuto più di 740mila visualizzazioni, ha ricevuto moltissimi commenti, tutti a sostegno della giovane cantante. Tra questi ce ne sono anche molti di stilisti che si sono offerti di confezionarle un abito.