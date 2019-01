Buon compleanno Popeye: Braccio di Ferro compie 90 anni

Compie 90 anni Popeye - Braccio di ferro, il celebre personaggio creato dal fumettista americano Elzie Crisler Segar e portato sullo schermo da Dave e Max Fleischer. Popeye è comparso per la prima volta il 17 gennaio 1929 a pochi giorni da un altro mito dell'animazione, Tin Tin, e da quel momento il suo successo non si è mai spento, tanto da diventare nel 1935 più amato di Topolino. Indimenticabili i tratti distintivi con cui ha dal primo momento conquistato il pubblico: la pipa perennemente in bocca, l'occhio un po' guercio sotto il cappello da marinaio, l'ancora tatuata sul braccio muscoloso, e soprattutto la scatoletta di spinaci sempre pronta a essere ingurgitata per fare a cazzotti con Bruto. E poi la fidanzata lunga e secca di Olivia.

Da personaggio secondario al successo in tutto il mondo

Popeye inizia come personaggio secondario della striscia a fumetti Thimble Theatre, creata da Segar, ma il suo successo è tale che la serie viene focalizzata su di lui. E da lì è partita una vera saga, che ha fatto diventare lo scorbutico marinaio dal cuore tenero protagonista di cortometraggi animati cinematografici, cartoni animati per la tv, libri a fumetti, videogiochi, pubblicità, un francobollo celebrativo nel 1995 e anche un film d'animazione Disney di Robert Altman con Popeye interpretato addirittura da Robin Williams.

Le statue dedicate a lui

E grazie a lui milioni di bambini hanno mangiato volentieri gli spinaci responsabili della sua forza: negli anni '30 in consumi aumentarono del 30% tanto da spingere i coltivatori della texana Crystal City e gli industriali dell'Arkansas a erigergli due statue di ringraziamento. La terza scultura che rappresenta Popeye si trova a Chester in Illinois, dove è nato Segar. Continuando a parlare di statue anche Jeff Koons ne ha create alcune dedicate al marinaio, dai colori sgargianti, lucide a specchio e ovviamente con l'immancabile barattolo di spinaci: la più famosa è quella alta due metri che nel 2014 fu comprata all'asta dal re dei casinò Steve Wynn per 28,2 milioni di dollari.

I personaggi storici della saga

Ovviamente Popeye, oltre al principale antagonista Bruto che cerca di portagli via il cuore di Olivia, è circondato da una serie di indimenticabili personaggi. C’è Swee'Pee - Pisellino, il figlio adottivo avvolto nella sua copertina di lana che in una delle storie più avvincenti della serie verrà acclamato re di Demonia. Poi J. Wellington Wimpy - Poldo Sbaffini, che per ingurgitare panini è pronto a qualsiasi cosa tanto da dare il nome anche alla catena americana Wimpy, specializzata in hamburger. E c'è anche Poopdeck Pappy - Braccio di Legno, padre di Braccio di Ferro, che gli assomiglia in modo impressionante e pur di strappare un bacio a qualche signora fa di tutto, anche nascondersi nelle carrozzine dei neonati.

Le nuove strisce a fumetti

E per festeggiare i 90 anni ci sono una nuova striscia a fumetti intitolata “Popeye's Cartoon Club”, e una nuova serie animata su King Features, intitolata “Popeye's Island Adventures”, dedicata ai più piccoli: qui Braccio di Ferro è più giovane e sfoggia un ciuffo di capelli biondi sotto il solito cappello, rispetta l'ambiente mettendo al bando le scatolette e coltivando i suoi spinaci sul tetto della sua casa. Evoluzione anche per il personaggio di Olivia, che è molto più indipendente e riesce a cavarsela anche da sola.