Dopo l'annuncio di una versione karaoke del film "Bohemian Rhapsody", ora arriva anche la traduzione in napoletano dell'omonima canzone. A firmarla sono le EbbaneSis, duo musicale composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa, che hanno postato su Facebook la loro personale interpretazione del brano dei Queen. "Il nostro intento non era assolutamente quello di dissacrare il lavoro dei Queen e di Freddie Mercury, - spiegano le cantanti a Il Mattino - ma di rendergli un nostro piccolo omaggio, secondo quelle che sono le nostre possibilità canore e musicali".

Duro lavoro di traduzione

Il capolavoro musicale, tornato sulla cresta dell'onda grazie alla pellicola campione d'incassi, ha solleticato la creatività delle EbbaneSis. "Eravamo nei camerini di un nostro concerto fuori Napoli - spiegano le cantanti - e ci siamo chieste perché non provare a reinterpretare Bohemian Rhapsody, seguendo la scia del successo del film che in questi giorni sta spopolando al cinema". Il lavoro di traduzione - prima dall'inglese all'italiano, e poi dall'italiano al napoletano - è stato certosino e delicato. "Si è trattato di un lavoro complesso e faticoso, non ci aspettavamo un successo di questa portata e in così poco tempo".

Chi sono le EbbaneSis

Le EbbaneSis, da molti ribattezzate le sorelle dello swing napoletano, si sono esibite ovunque, dopo essere nate come gruppo per scherzo, sul web. Viviana Cangiano e Serena Pisa hanno così creato le EbbaneSis, nome che deriva dalla crasi di "e bbane", i soldi, e "sis", sorelle nella "parlesia" napoletana, una lingua segreta parlata dagli artisti partenopei. In poco più di un anno e mezzo sono diventate famose. Il perno della loro produzione è la rivisitazione di brani della tradizione. Recentemente aveva fatto scalpore la loro vesione di "Carmela", un classico della musica napoletana di Sergio Bruni. La loro versione di "Bohemian Rhapsody" ha già superato le 500mila visualizzazioni in 48 ore.