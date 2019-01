Un Jude Law sorridente e, poco dietro, un John Malkovich più pensieroso. È questa la prima immagine ufficiale di “The New Pope”, la nuova produzione originale Sky, HBO e CANAL+ con protagonisti i due volte nominati agli Oscar. La nuova serie ambientata in Vaticano, scritta e diretta da Paolo Sorrentino, arriva dopo il successo di "The young Pope", andata in onda su Sky nell'ottobre del 2016 e, in totale, in 150 Paesi.

Il cast stellare

Gli episodi saranno in tutto otto. Il cast include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Massimo Ghini, Maurizio Lombardi, oltre ai già citati Malkovich e Law. Per la sua interpretazione in "The young Pope", l'attore britannico è stato nominato ai Golden Globe nella categoria "Miglior Attore in una Mini Serie o Film per la televisione". "The new Pope" è stata scritta da Paolo Sorrentino, regista, tra gli altri, de “La grande bellezza” , con Umberto Contarello e Stefano Bises.