Belen Rodriguez, la nuova fiamma è l’ex Serie A Lavezzi?

Belen Rodriguez avrebbe un flirt con il calciatore Ezequiel Lavezzi. È quanto sostiene il settimanale "Chi", secondo il quale la showgirl argentina avrebbe una relazione con l’ex calciatore di Napoli e Paris Saint-Germain, attualmente in forza all'Hebei China Fortune.

In vacanza insieme in Uruguay

Il flirt tra i due sarebbe iniziato in Uruguay dove Rodriguez sta trascorrendo le vacanze insieme a un gruppo di amici, tra cui le modelle Milca Gili e Silvina Luna, il rugbista Martin Castrogiovanni e Lucas Langelotti. Dopo la rottura con Andrea Iannone, la showgirl avrebbe incontrato proprio nel Paese sudamericano il calciatore che aveva conosciuto quando ancora militava nel Napoli. Secondo "Chi" Rodriguez, che sarebbe dovuta tornare in Italia prima dell'Epifania, avrebbe rimandato il ritorno per rimanere in Uruguay.

Chi è il 'El Pocho'

Come Belen Rodriguez anche Ezequiel Lavezzi è argentino. Arrivato in Italia nel 2007, ha giocato con la maglia del Napoli per 6 anni, segnando 38 gol, prima di trasferirsi in Francia al Paris Saint-Germain. Ha lasciato il club parigino - con il quale ha vinto tre campionati - nel 2016 quando si è trasferito in Cina all'Hebei China Fortune, squadra nella quale ancora milita. Attaccante esterno, viene soprannominato 'El Pocho' in onore di un cane che viveva nel suo quartiere: "Quando ero bambino – ha spiegato in un'intervista - avevo un cane che si chiamava Pocholo. Quando se ne andò, mio fratello ed il suo migliore amico cominciarono a chiamarmi con quel nome perché rompevo le scatole proprio come lui".