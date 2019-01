Gigi Hadid e Zayn Malik potrebbero aver preso una pausa. Stanno passando un bel po' di tempo separati, tanto da rilanciare le voci su una loro definitiva rottura. La notizia arriva da Eonline.com: il cantante ex One Direction e la modella avrebbero smesso di frequentarsi da novembre.

La crisi di novembre

Secondo la fonte delle notizia, Hadid e Malik si sarebbero allontanati convinti che questa sia "la cosa migliore per il loro rapporto". Entrambi sarebbero molto concentrati su se stessi e sulle rispettive carriere. Il cantante si sta dedicando ai suoi progetti musicali, specie negli studi di registrazione. La modella, tra un impegno e l'altro, ha trascorso molto tempo nella fattoria di famiglia, in Pennsylvania. E quando si è spostata a New York lo ha fatto conservando un basso profilo. La fonte ha riferito che Hadid e Malik "sono in momenti diversi della loro vita e hanno deciso che avevano bisogno del tempo per respirare". Non ci sarebbe però ancora una rottura definitiva: "Sono ancora in contatto e sperano entrambi che le cose funzionino, ma la loro relazione è fatta di alti e bassi".

Il tira e molla del 2018

La relazione è stata travagliata. Lo scorso marzo, dopo due anni insieme, Hadid e Malik avevano annunciato la loro separazione, tornando però sui propri passi dopo poche settimane. Le indiscrezioni su una nuova crisi circolavano, guarda caso, proprio dall'inizio di novembre. Zayn non era tra il pubblico nel corso dell'appuntamento clou per Gigi Hadid, la sfilata di Victoria's Secret. Allora, l'entourage della coppia aveva sostenuto che non ci fosse alcun problema. E che era intenzione dei due mantenere la relazione più riservata possibile. Ci sono però altri indizi: il cantante ha smesso di seguire la modella su Instagram e il loro ultimo post insieme è del 21 ottobre.