Kim Kardashian e Kanye West, in arrivo il quarto figlio

Kim Kardashian e Kanye West sono in attesa del loro quarto figlio. La notizia, pubblicata per prima da Us Magazine, è stata confermata anche dalla Cnn. La coppia avrebbe scelto, per la seconda volta, la strada della maternità surrogata: sarà un'altra donna a portare avanti la gravidanza, così come fatto per la terzogenita Chicago West, nata lo scorso gennaio.

La seconda maternità surrogata

La star del web e il cantante rap hanno già tre figli. Oltre a Chicago, ci sono North e Saint, di 5 e 3 anni. A quanto pare, Kardashian e West avrebbero iniziato a parlare del quarto figlio già pochi giorni dopo la nascita del terzo. L'entourage del cantante afferma che il rapper vorrebbe arrivare a sette. Kim avrebbe inizialmente frenato, anche sulla soluzione della maternità surrogata perché – ha riferito in passato – non era convinta di poter amare il figlio portato in grembo da un'altra donna come i primi due. Si sarebbe però ricreduta in questi mesi, acconsentendo a cercare di raggiungere gli obiettivi del partner. La scelta di una mamma surrogata sarebbe stata obbligata in virtù dei parti difficili vissuti da Kardashian. Il secondo, in particolare, sarebbe stato complicato da un'anomalia nello sviluppo della placenta che, secondo i medici, avrebbe potuto mettere fortemente a rischio la sua salute e quella del feto in caso di una terza gravidanza.

Cresce il clan Kardashian-Jenner

Il quarto figlio della coppia sarà un maschietto, secondo quanto riporta Tmz, che però non scioglie la riserva sul nome della madre biologica: è possibile che venga scelta la donna che ha partorito Chicago, con cui i due sono rimasti in contatto e in ottimi rapporti dopo la nascita della bimba. "Siamo incredibilmente grati alla mamma surrogata che ha realizzato i nostri sogni con il più grande dono che potessimo ricevere, e ai nostri dottori e infermiere per la loro cura", scrivevano West e Kardashian in un comunicato di gennaio. Il 2018 è stato un anno di fiocchi rosa nel clan Kardashian-Jenner: oltre a Chicago, sono arrivati True, figlia di Khloé Kardashian e del cestista Tristan Thompson, e Stormi, figlia della piccola di casa Kylie Jenner e del rapper Travis Scott.