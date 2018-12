Usa, a Renton un ufficio postale è stato intitolato a Jimi Hendrix

Renton dedica un ufficio postale a uno dei suoi più celebri concittadini, Jimi Hendrix. Come riporta Rolling Stone, la cittadina dello stato di Washington ha ora il James Marshall "Jimi" Hendrix Post Office, istituzione che si trova a poca distanza dalla strada in cui l'artista è cresciuto.

Un disegno di legge per Hendrix

L'idea di intitolare un ufficio postale alla star, morta il 18 settembre 1970, è stata portata avanti dai senatori Adam Smith, Patty Murray e Maria Cantwell. La loro richiesta di cambiare il nome del Renton Highlands Post Office in James Marshall “Jimi” Hendrix Post Office è stata votata all'unanimità la scorsa settimana. L'ufficio postale si trova a Renton, sobborgo di Seattle. Oltre ad essere molto vicino ai posti in cui è cresciuto, lo stabile si trova anche in prossimità del Jimi Hendrix Memorial al cimitero Greenwood Memorial Park, luogo dove l'artista è sepolto.

La soddisfazione di Smith

"Sono davvero onorato di potermi unire al tributo rivolto all'icona del rock and roll nata a Seattle, Jimi Hendrix", ha dichiarato il senatore repubblicano Smith. "Questo cambio di nome celebrerà in seguito la profonda connessione di Hendrix con la regione del Puget Sound (stretto di Puget, ndr) e aiuterà a mettere al sicuro la sua eredità creativa, che sarà ricordata dalla nostra comunità e ispirerà le future generazioni". "Seattle sarà sempre la casa di Jimi - ha dichiarato Janie Hendrix, sorella del chitarrista e presidente della Experience Hendrix -. Questa è l'area in cui Jimi è cresciuto, dove ha coltivato i suoi sogni e dove si è risvegliata la sua energia creativa. Per questo, vedere trasformato questo posto di incredibile bellezza in un tributo a Jimi e alla sua arte è indescrivibilmente appagante".