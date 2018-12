È uscito QVC8, il nuovo mixtape del rapper romano Gemitaiz

È online un nuovo episodio di 'QVC'. Il 28 dicembre è uscito l’ultimo mixtape del rapper Gemitaiz, che fa parte di una serie, iniziata del 2009. Il nuovo lavoro si intitola "Quello che vi consiglio Vol. 8" e vede la collaborazione di diversi artisti, tra cui Tedua, Carl Brave, Vegas Jones, Nayt, Franco 126 e Bassi Maestro. Nei giorni scorsi il rapper romano, all’anagrafe Davide De Luca, aveva pubblicato una serie di foto in anteprima su Instagram del 'QVC8', nelle quali aveva svelato che: "Sul mixtape di quest’anno, tutti i featurings presenti non hanno mai partecipato a #QVC. Tranne uno".

Due singoli ne avevano anticipato l’uscita

Da venerdì 28 dicembre 'QVC8' è disponibile in free download e sulle piattaforme di streaming musicale. Prima dell’uscita del mixtape, Gemitaiz ne ha estratto due singoli "Rollin'" e "Senza di me", che il rapper romano ha realizzato in collaborazione con Mixer T, il primo, e Venerus e Franco126, il secondo. Questo ultimo lavoro, che conta 18 pezzi in tracklist, conclude un anno molto positivo per Gemitaiz, in cui ha vinto il Disco di Platino con "Davide" (uscito il 20 aprile 2018 per Tanta Roba / Universal Music Italia) e ha realizzato un tour di grande successo, durante il quale ha collezionato un sold out dopo l'altro.