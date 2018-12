Naomi Campbell ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui per la prima volta si è mostrata senza parrucca. Da tempo la top model ha problemi di calvizie e durante il suo ultimo viaggio in Kenya ha deciso di non nascondersi più.

Uscire allo scoperto

Secondo quanto riferito da W Magazine, la modella, oggi 48enne, ha iniziato a perdere i capelli a causa di un eccessivo uso di extension e trattamenti forzati dovuti al suo lavoro. Sfilate, servizi fotografici e red carpet hanno stressato il cuoio capelluto della Campbell, ora affetta da un particolare tipo di alopecia. Ha sempre usato le parrucche per nascondere il suo problema: almeno fino ad ora.

I commenti su Instagram

Il messaggio lanciato da Naomi Campbell è molto forte e non ha mancato di suscitare commenti di ammirazione da parte degli utenti. "Non potrei essere più fiero di te", si legge tra i messaggi postati sotto il semplice testo che accompagna la foto, "bare it all", che significa "a nudo". Recentemente la modella aveva anche annunciato di esser diventata una testimonial per Nars Cosmetics, la sua prima campagna di bellezza, confermandosi una donna meravigliosa, senza tempo: con o senza parrucca.