Un’esibizione speciale è andata in scena a Dublino, nel tradizionale concerto in strada della vigilia di Natale, per la raccolta fondi a favore dei senzatetto: le star degli U2 Bono e The Edge hanno calcato la scena per l’occasione, davanti al teatro Gaiety. Con loro anche altri famosi musicisti irlandesi che si sono esibiti a sostegno della Simon Community (LO SPECIALE SUL NATALE 2018).

Le star degli U2 e i canti natalizi nel cuore di Dublino

Le star degli U2 hanno salutato gli spettatori con una canzone del loro ultimo album e si sono esibiti anche con due canti natalizi: O Holy Night e O Night Divine. Poi si sono uniti a un gruppo di altri artisi per cantare Christmas (Baby Please Come Home), un brano rock originariamente cantato da Darlene Love, nel 1963. Bono ha poi esortato la folla a devolvere in beneficenza: "È la stagione della speranza", ha ricordato.