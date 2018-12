Il Natale è arrivato in anticipo per i clienti di un fast food in California. Tom Hanks in persona, che si trovava nel locale insieme alla sua famiglia, ha deciso infatti di pagare il conto a tutti intrattenendosi con i fan tra autografi e selfie.

Un regalo di Natale per i fan

L'attore statunitense era in viaggio in California insieme alla moglie e al figlio. Lungo il tragitto si è fermato a mangiare in un In-N-Out. I presenti nel fast food, però, ci hanno messo poco a riconoscerlo. Così il due volte premio Oscar si è intrattenuto con loro firmando autografi e scattando selfie. Come se non bastasse, ha deciso anche di pagare il pranzo a tutti i clienti. La notizia si è diffuso rapidamente via social e le foto dei fan in compagnia del celebre attore hanno occupato le pagine di tantissimi profili. Tom Hanks si è prestato volentieri assecondando le richieste dei fan e augurando a tutti un buon Natale.

Al cinema con Toy Story

Tom Hanks tornerà protagonista sul grande schermo nel nuovo anno. Il 27 giugno del 2019 uscirà, infatti, nelle sale il quarto capitolo della celebre saga di Toy Story. Ancora una volta l'attore darà la voce al protagonista: lo sceriffo Woody. Tom Hanks ha conquistato in carriea due premi oscar come miglior attore protagonista: nel 1994 per "Philadelphia" e nel 1995 per "Forrest Gump".